Morto Silvio Trione, cordoglio dell'Assemblea regionale

Il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, appresa la notizia della scomparsa di Silvio Trione, esprime "a nome personale e dell'assemblea, i sentimenti di profondo cordoglio".

Eletto in Consiglio per la Democrazia Cristiana nel 1988, Silvio Trione ha ricoperto la carica di Vicepresidente dal 1992 fino alla fine del suo mandato. Nel corso del quinquennio è anche stato presidente delle commissioni 'Affari generali', 'Sviluppo economico' e 'Industria, commercio e artigianato'.

"È naturale - dice Bertin - ricordarlo per la sua passione per la politica e l'impegno nelle istituzioni che ha servito anche come sindaco del Comune di Nus. Un esempio di cittadino attento e operoso anche in ambito associazionistico. Alla famiglia vanno il nostro pensiero e la nostra vicinanza".





