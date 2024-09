'Montagna 4.0 Futurealps', evento formativo per 90 studenti

Novanta giovani parteciperanno venerdì 27 settembre al primo evento formativo nell'ambito del progetto 'Montagna 4.0 - Future Alps'. All'appuntamento - dalle 8.30 alle 12.40, ad Aosta, presso il salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale - prenderanno parte studenti delle istituzioni scolastiche Fondazione per la Formazione professionale turistica 'Ipra' di Châtillon e Liceo scientifico e linguistico 'E. Bérard' di Aosta.

'Montagna 4.0 - Future lps' è un percorso formativo itinerante, progettato e coordinato dal Comitato scientifico della Società economica valtellinese e si articola con giornate formative aperte strutturate di approfondimento e confronto sull'arco alpino, con docenti ed esperti in materia di sviluppo locale del territorio in collaborazione e con il sostegno di numerosi enti e istituzioni. Per l'edizione 2024 sono stati coinvolti i territori alpini di Valtellina, Valle d'Aosta, Trentino e Carnia, con l'obiettivo di avvicinare i giovani e gli studenti a temi come la sostenibilità ambientale, il turismo, l'innovazione e la montagna. Saranno circa 220 gli studenti coinvolti in rappresentanza dei quattro territori.

"Anche quest'anno, in collaborazione con gli altri assessori competenti in materia, abbiamo deciso di partecipare al progetto 'Montagna 4.0 - Futurealps' che affronta, attraverso un percorso formativo di orientamento e di scambio intergenerazionale sia in presenza che a distanza, tematiche cruciali e strategiche per il nostro territorio alpino e per le quali la Valle d'Aosta è protagonista", dichiara l'assessore Jean-Pierre Guichardaz. "In questo percorso formativo - prosegue - gli studenti e gli esperti dei quattro territori potranno confrontarsi e lavorare insieme per costruire idee imprenditoriali, che verranno presentate e premiate in eventi pubblici previsti nei prossimi mesi, rafforzando ulteriormente la collaborazione dei quattro importanti territori che, pur diversi, sono accomunati nella promozione della montagna, del turismo e della promozione del territorio locale".



