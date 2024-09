Rassemblement Valdôtain, soluzioni tempestive per reti stradali

"Le criticità sulle reti stradali e autostradali si riflettono negativamente sul territorio valdostano: occorre agire ad ogni livello per trovare soluzioni". È questo l'invito di Rassemblement Valdôtain all'indomani dell'adunanza consiliare durante la quale sono state trattate tre iniziative ispettive sulla tematica proposte dai consiglieri del gruppo.

In particolare, riguardo alla proposta della società che gestisce la 'bretella' di Ivrea/Santhià di "abbattere un cavalcavia per consentire il transito dei pullman anche in vista della stagione invernale", il gruppo ribadisce "la necessità di intervenire ad ogni livello per risolvere una situazione paradossale: in tal senso, sollecitiamo sin d'ora anche i parlamentari valdostani, soprattutto chi ha attinenze dirette verso il ministro con delega ai trasporti e alle infrastrutture, affinché possa intervenire nell'interesse della Valle d'Aosta".

In merito alla Mongiovetta, "visti i tanti interventi che si sono susseguiti su questo tratto di strada negli ultimi anni che non hanno risolto le criticità né a breve né in via definitiva", i consiglieri di Rv si chiedono "perché non vi sia nessuna proposta significativa nel Piano regionale dei trasporti, visto che il problema deve essere affrontato con una visione più ampia - che qui manca - per trovare una soluzione totalmente alternativa".

Infine, riguardo al Pont-Suaz, "punto nodale di afflusso verso la città di Aosta", il gruppo Rv insiste sulla "necessità di intervenire per trovare una soluzione congruente per una via importante della Plaine su cui c'è un notevole carico di traffico, con una accresciuta pericolosità di circolazione".





