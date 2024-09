Le religioni insieme per la Pace, evento ad Aosta

I rappresentanti delle chiese cristiane cattolica, ortodossa rumena e valdese, della Lega islamica autonoma della Valle d'Aosta e della comunità Baha'i si incontreranno il 5 ottobre in piazza Chanoux, ad Aosta, a partire dalle 17, per un momento di preghiera per la pace.

L'evento è stato presentato nel salone Ducale del municipio di Aosta con la partecipazione del sindaco Gianni Nuti, che ha sottolineato: ''E' un obbligo dell'ente pubblico favorire i valori religiosi di tutte le fedi. Questa preghiera interreligiosa vuole essere un momento di raccoglimento collettivo, dove tutti si possano riconoscere, uno sforzo per coltivare insieme, anche chi non crede, pensieri di pace''.

L'evento, dal titolo ''Assisi-Aosta dalla lampada alla luce. Le religioni in cammino per la pace'', vuole essere - spiegano i cinque i rappresentati delle religioni - ''un cammino per la pace, un percorso dove le religioni si mettono insieme per pregare, ma anche un abbraccio collettivo e per questo chiediamo a tutta la comunità di partecipare. Si tratta del culmine del percorso, iniziato un anno fa con il pellegrinaggio ad Assisi''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA