Lavori sull'A5 Aosta-Monte Bianco, chiusure in calendario

Proseguono sull'autostrada A5 Aosta-Monte Bianco le attività per il potenziamento degli impianti di sicurezza all'interno delle gallerie, "secondo quanto previsto dalle più recenti normative in materia (DLgs 264/06)". Per questo la società Rav chiuderà il tratto Entreves-Aosta Ovest con due diverse modalità. La carreggiata Sud, in direzione Torino, non sarà percorribile dalle 9 di lunedì 16 settembre alle 6 del 20 settembre e dalle 9 del 30 settembre alle 6 del 4 ottobre. La carreggiata Nord, in direzione Monte Bianco, sarà chiusa dalle 9 del 21 ottobre alle 5.30 del 25 ottobre e dalle 9 del 4 novembre alle 5.30 dell'8 novembre.

"Le attività, che per specifiche ragioni tecniche devono essere svolte in assenza di traffico, sono state condivise - fa sapere Rav - con il ministero delle Infrastrutture e di concerto con la Regione autonoma Valle D'Aosta, e programmate in concomitanza con il periodo di chiusura del Traforo del Monte Bianco ancora in corso, in virtù del considerevole calo di traffico atteso con l'intento di generare il minor impatto possibile sulla viabilità"



