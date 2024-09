Pigiama Run, prima corsa solidale della Lilt ad Aosta

Il 20 settembre, anche ad Aosta in contemporanea ad altre 40 città italiane, si terrà la Pigiama Run, una corsa non competitiva organizzata dalla Lega italiana contro i tumori (Lilt).

L'evento, nato sei anni fa a Milano, si svolgerà per la prima volta anche nel capoluogo valdostano: cuore pulsante della manifestazione sarà il parco Puchoz, dove dalle 17 sarà allestito il 'Village' e alle 19, in contemporanea in tutta Italia, ci sarà la partenza. Il percorso si snoda per le vie del centro di Aosta per oltre due chilometri e mezzo. L'arrivo è previsto sempre al parco Puchoz per le 20.15, quando la serata verrà animata da un dj set. I partecipanti, che sono invitati a indossare il loro pigiama preferito, potranno correre o semplicemente camminare lungo tutto il tragitto.

''E' un evento importante - ha spiegato Salvatore Luberto, presidente della Lilt valdostana - che vuol raccogliere fondi per aiutare le famiglie dei bambini malati e sensibilizzare tutti alla lotta contro il cancro''.

''Siamo convinti - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi - che la Pigiama Run possa essere solo il primo di una serie di appuntamenti che uniscono sport e solidarietà. Attraverso questi eventi è possibile promuovere la conoscenza e la prevenzione, strumenti fondamentali per la lotta contro il tumore''.

L'assessora comunale di Aosta alle Politiche sociali, Alina Sapinet, ha aggiunto: ''Siamo molto fieri di accogliere la prima edizione di questo evento, che ci permette di aiutare e essere vicino alle famiglie dei bimbi con gravi problemi di salute''.

Per il direttore sanitario dell'Usl, Mauro Occhi, il messaggio che deve passare è che ''oggi le leucemie infantili sono curabili e si guarisce e che la Valle d'Aosta, che ha quattro o cinque casi all'anno di bambini malati, si appoggia ai migliori centri nazionali''.



