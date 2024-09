Alpinisti bloccati sul Dente del Gigante, soccorsi difficili

Due alpinisti sono bloccati da ieri sera alla base del Dente del Gigante (vetta di 4.013 metri), nel massiccio del Monte Bianco, nella zona di confine tra Italia e Francia. Hanno chiesto aiuto intorno alle 21.30 tramite un dispositivo satellitare, riferendo di essere illesi ma di non riuscire più a proseguire. in base alle prime informazioni raccolte, si tratta di due scalatori cinesi.

Il maltempo complica l'operazione di recupero. Ieri sera le pessime condizioni meteorologiche hanno impedito ai soccorritori di intervenire. Sempre a causa del maltempo, stamane il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix non ha potuto avvicinarsi alla zona. Il Soccorso alpino valdostano (Sav) è riuscito ad alzarsi in volo con l'elicottero ma il forte vento ha impedito di arrivare abbastanza in prossimità per poter calare sul terreno dei tecnici che potessero raggiungere i due alpinisti bloccati. E' quindi partita dal rifugio Torino una squadra a piedi composta da Sav e Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.



