Ferrovie, l'8 ottobre visita ai cantieri dell'Aosta-Ivrea

E' fissata al prossimo 8 ottobre una vista ai cantieri per l'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy. "Sarà una giornata di informazione per far conoscere a Rete ferroviaria italiana e alla cittadinanza lo stato di avanzamento dei lavori, sarà un valore aggiunto" ha spiegato. Nell'occasione saranno presenti i vertici di Rfi, tra cui l'amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA