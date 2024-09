Ad Aosta torna la Settimana europea della mobilità

Una settimana di iniziative volte a promuovere stili di vita differenti per quanto riguarda i trasporti urbani. Dal 16 al 22 settembre ad Aosta torna l'appuntamento con la Settimana europea della mobilità, promossa dalla Commissione Europea e a cui aderiscono 71 città in Italia.

Il tema dell'edizione 2024 è la condivisione degli spazi pubblici.

"Vogliamo promuovere - spiega l'assessore comunale all'ambiente, Loris Sartore - un trasporto 'intelligente' rispetto all'uso dell'auto. Siamo convinti che sia necessario adottare forme diverse per gli spostamenti in città, che siano più sostenibili e più sicure". Quest'anno è prevista anche una giornata gestita dall'amministrazione regionale e dedicata al trasporto pubblico locale. "E' un'occasione di collaborazione - ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - e abbiamo ritenuto di essere parte attiva in questa manifestazione per dare continuità al nostro programma di lavoro. Ribadisco l'importanza di essere vicini alla cittadinanza, di fare conoscere i servizi".

Il programma: lunedì 16 settembre 'Bike to work day', ovvero una giornata per promuovere l'uso della bicicletta nello spostamento casa-lavoro, e alle 15,30 un convegno al teatro Giacosa sulle trasformazioni urbane di una città in transizione; martedì 17 "Alla scoperta del quartiere Cogne in bici, passegiate promosse dagli anziani attivi, e in piazza Chanoux giornata di iniziative sul tema del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile; giovedì 19 avvio del progetto di 'urbanistica tattica' per rendere gradevole e accogliente la strada scolastica di via Chavonne, proiezione di cortometraggi sulla mobilità nella biblioteca comunale di viale Europa; sabato 21 inaugurazione della rete ciclabile "Vélo c'è" tra via Conseil des Commis e via Festaz; domenica 22 alle 10 pedalata attraverso il quartiere Cogne per raggiungere lo stabilimento della Cogne acciai speciali e Giornata senz'auto con la chiusura al traffico delle strade adiacenti all'Arco d'Augusto.



