Università della Valle d'Aosta, il 26 settembre l'inaugurazione del campus

Il campus dell'Università della Valle d'Aosta sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 26 settembre con un simbolico taglio del nastro, in vista dell'anno accademico 2024/2025. La nuova sede, sorta nell'area dell'ex caserma Testa Fochi, ha ospitato oggi la seconda parte della visita ad Aosta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Immaginare di istituire - ha detto la rettrice Manuela Ceretta - un'Università pubblica e regionale ad Aosta, significò, un quarto di secolo fa, concepire qualcosa che non esisteva e non aveva eguali o precedenti in Italia. È grazie a quell'esercizio di immaginazione creativa della buona politica, seguito da sforzi concreti e investimenti tangibili, se oggi siamo qui ad ascoltare la lectio magistralis del professor Carpano, alla presenza del presidente della Repubblica italiana, in una sede dalle linee architettoniche inconfondibili, dentro la quale molti di noi entrano oggi per la prima volta, dopo tanta curiosità. Una sede che, finalmente, riunirà tutta la comunità studentesca in un solo luogo".

"L'Università della Valle d'Aosta - ha aggiunto la rettrice - si è inserita per la prima volta in questo anno accademico nell'Alta formazione, aderendo a due dottorati di interesse nazionale: uno in 'Teaching & learning sciences' e l'altro in Studi europei, grazie alle borse Pnrr, e si è associata alla Rete delle università italiane per la pace (Runipace)".



