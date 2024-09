Traforo del Monte Bianco chiuso, facilitato il transito merci attraverso la Svizzera

Vista la chiusura per lavori del traforo del Monte Bianco dal 2 settembre scorso al prossimo 16 dicembre, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rinnovato l'intesa con Francia e Svizzera per l'agevolazione delle procedure doganali di 'transito'.

La procedura semplificata, disciplinata in un apposito protocollo sottoscritto lo scorso ottobre e ora prorogata, ha l'obiettivo di facilitare "il passaggio dall'Italia alla Francia attraverso la Svizzera di merci individuate, riducendo così l'impatto della chiusura del tunnel sull'imprenditoria aostana cui l'accordo è specificatamente destinato", fa sapere Adm in una nota.

"Questo risultato, frutto dell'impegno della direzione dell'Agenzia a beneficio del territorio, testimonia le eccellenti relazioni di cooperazione tra Italia, Francia e Svizzera", ha dichiarato Andrea Mazzella, direttore delle relazioni internazionali di Adm.



