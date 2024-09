Festival giochi di strada a Verona, ci sarà anche il Fiolet

Ci sarà anche il Fiolet - gioco tradizionale valdostano - alla 22/a edizione di "Tocatì", il festival internazionale dei giochi in strada che si terrà a Verona dal 13 al 15 settembre. "In Valle d'Aosta quando la neve si scioglie e la primavera scalda il terreno - si legge in una nota - è un momento di gioia e di rinascita, ma soprattutto è il momento di giocare a Fiolet. I prati ai piedi dei monti si trasformano in campi da gioco e l'obiettivo è uno e uno solo: colpire al volo il fiolet, una pallina ovoidale, con un bastone e mandarla il più lontano possibile. Il trofeo più ambito è il Baton d'Or, storica competizione che dal 1925 assegna il titolo di campione valdostano".



