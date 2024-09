Il Borgo dei borghi, Nus rappresenterà la Valle d'Aosta

Il Comune di Nus è stato individuato a rappresentare la Regione Valle d'Aosta per la trasmissione 'Il Borgo dei borghi' all'interno del programma televisivo di Rai 3 'Kilimangiaro'.

Da lunedì 2 settembre inizieranno le tre settimane di riprese in giro per l'Italia nei borghi scelti per questa 12/a edizione.

A Nus si girerà mercoledì 11 settembre, e l'amministrazione comunale invita la popolazione maggiorenne a intervenire alle 18 in piazza Fillietroz.

I borghi 2024/25, uno per regione, racconteranno le proprie bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche, dando spazio alla tradizione e alle persone del luogo.

'Il Borgo dei borghi' sarà ospitato a partire dal 20 ottobre, all'interno del contenitore domenicale 'Kilimangiaro', che trasmetterà ogni settimana (per 20 settimane) un filmato realizzato in questo periodo. Lo scopo del programma è poter pubblicizzare in pochi minuti i borghi italiani per farli conoscere al grande pubblico soprattutto in aspetti poco noti.

Iscrivendosi gratuitamente già da ora su Raiplay, in primavera sarà possibile votare i borghi sul sito Rai de 'Il Borgo dei borghi'. La sera di Pasqua, il 20 aprile, una serata dedicata a Il Borgo dei borghi, proclamerà il vincitore come Borgo più bello 2024/2025 con una classifica dal 20/o al primo posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA