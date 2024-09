'Ginocchio da operare', Franco Collé rinuncia al Tor des géants

Non ci sarà quest'anno l'attesa sfida al Tor des géants tra il quattro volte trionfatore Franco Collé e François D'Haene, vincitore, anche lui per quattro volte, dell'Ultra trail du Mont Blanc. Il valdostano ha annunciato che per un problema al ginocchio non potrà partecipare all'endurance trail che si correrà dall'8 al 14 settembre prossimi.

"Ancora una volta - scrive Collé in un post - il Tor è in grado di darmi le più grandi gioie ma anche i più grandi dolori.

Questa volta però il dolore è immenso perché non riuscirò nemmeno a partire!".

"Ad una settimana - prosegue - dalla partenza, dopo uno degli ultimi allenamenti, mi ritrovo con un ginocchio gonfio e riesco a malapena a camminare. Responso della risonanza magnetica? Menisco! Chi mi conosce può capire il mio stato d'animo e cosa vuol dire per me rimanere a guardare gli altri correre quella che è la mia gara del cuore. Guardo avanti...operazione nel più breve tempo possibile e poi si torna sui sentieri per altre sfide".



