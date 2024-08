Institut agricole, monitoraggio uve per pianificare la vendemmia

"Un'opportunità fondamentale per i viticoltori. Una risorsa preziosa per orientarsi nella scelta della data di vendemmia". Così è presentato il monitoraggio della maturazione delle uve avviato nei vigneti dell'Institut agricole régional di Aosta, nei cui laboratori vengono determinati l'accrescimento dell'acino (peso medio dell'acino) e la maturità tecnologica dell'uva (gradi Brix, pH, acidità totale). I campionamenti sono effettuati nei vigneti più rappresentativi dello Iar ed elaborati in tempo reale, aggiornando automaticamente i grafici delle curve di maturazione messe a disposizione degli utenti.

"All'interno del sito www.iaraosta.it, accessibile dalla home page, il box 'Monitoraggio Uve 2024' - è spiegato in una nota - permette ai viticoltori di consultare facilmente i grafici di monitoraggio che offrono informazioni sulla maturazione delle uve nei più rappresentativi vigneti Iar. I produttori possono così seguire l'andamento della maturazione e pianificare meglio la raccolta comparando le annate passate con quelle dei vigneti Iar".



