A La Thuile un nuovo centro traumatologico entro fine 2025

Entro la stagione invernale 2025-2026 a La Thuile è prevista la realizzazione di una nuova struttura che dovrà ospitare il Centro traumatologico, che per il prossimo inverno sarà ancora operativo - in deroga - nei locali di Th resort. Il dato emerge dalla delibera di giunta regionale sul riordino dei centri dei sei centri dislocati nei pressi dei maggiori comprensori sciistici regionali. Il provvedimento - su proposta dell'assessore alla Sanità, Carlo Marzi - inoltre stanzia due milioni di euro "per finanziare l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie biomedicali" e contrastare l'obsolescenza di quelle presenti nei centri.

Il 19 marzo scorso l'organismo tecnicamente accreditante (Ota) aveva rilevato "delle non conformità maggiori anche strutturali e delle non conformità minori" negli attuali locali di La Thuile. Il 30 luglio, durante un incontro con Regione e Usl, si legge nella delibera, il sindaco e il direttore generale delle Funivie Piccolo San Bernardo hanno riferito che l'attuale sede del Centro traumatologico di La Thuile "è in gestione alla Th Resort ed è data in comodato d'uso gratuito all'Azienda Usl.

La sede in oggetto è stata ampliata con altra stanza adibita a sala d'attesa, durante il periodo pandemico".

Il primo cittadino, Mathieu Ferraris, ha precisato inoltre "che tale configurazione potrebbe essere estesa anche al futuro a fronte di un comodato oneroso. Considerata la situazione e al fine di evitare l'impiego di risorse nell'adeguamento dell'attuale sede del Centro, il sindaco ha illustrato il progetto di un nuovo centro traumatologico che sarà dislocato a fianco delle piste di risalita e sarà di proprietà delle Funivie Piccolo San Bernardo. Quest'ultima potrà essere il capofila per la realizzazione della struttura". Quindi il sindaco ha chiesto "che l'attuale centro traumatologico di La Thuile, con la sala di attesa a disposizione, possa riaprire in deroga per la stagione 2024/2025, in attesa di realizzare un nuovo centro".

Un'istanza che è stata accolta dalla giunta regionale, "in attesa della realizzazione della nuova struttura che deve essere conclusa e autorizzata in tempo utile ai fini dell'apertura per la stagione invernale 2025-2026".



