"Stiamo cambiando l'Italia", Fratelli d'Italia a Cogne

"Con il governo Meloni stiamo cambiando l'Italia" è il titolo della campagna informativa di Fratelli d'Italia su quattro riforme che sta portando avanti l'esecutivo (fisco, giustizia, autonomia, premierato). Per illustrarle alla popolazione Fratelli d'Italia ha organizzato iniziative nelle località turistiche di tutta Italia e il 25 agosto verrà allestito un gazebo "tricolore" a Cogne, dalle 10,30 alle 13, in piazza Emilio Chanoux. Per l'occasione sarà presente il Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che alle 9,30 avrà un incontro istituzionale nella sala comunale del Comune di Cogne.



