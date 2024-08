Pulsation, a Pont-Saint-Martin il festival delle percussioni

Cinque serate di musica con grandi ospiti internazionali e talentuosi artisti locali per "Pulsation 2024", il festival delle percussioni che si svolgerà dal 22 al 31 agosto a Pont-Saint-Martin. Giunta alla settima edizione, la rassegna in passato ha ospitato i più grandi interpreti della percussione a livello internazionale, unendo la didattica a un festival di concerti.

Gli ospiti dell'edizione 2024 saranno l'italiano Andrea Dulbecco, il duo formato dalla bulgara Vassilena Serafimova e dal francese Thomas Enhco, lo spagnolo Vicente Soler Solano. Per quanto attiene alla parte didattica saranno organizzati: un corso di perfezionamento in strumenti a percussione, alcuni ateliers di musica per l'infanzia, un atelier di scoperta del ritmo rivolto agli adulti e alcune masterclass tenute dai solisti ospiti del Festival.

Il programma: 27 agosto anteprima Pulsation con gli allievi dei corsi di percussioni, 28 agosto Vassilena Serafimova (marimba) e Thomas Enhco (pianoforte), 29 agosto Modus Wind Ensemble diretto da Vicente Soler Solano, 30 agosto Conservatoire de la Vallée d'Aoste, 31 agosto Andrea Dulbecco e Jct big Band. I concerti, a ingresso gratuito, si terranno presso l'Espace de la rencontre dei giardini pubblici di Pont-Saint-Martin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA