Aosta è pronta all'invasione degli artisti di strada

Aosta si prepara all'invasione degli artisti di strada. Giunto alla 18/a edizione, il festival si svolgerà sabato 31 agosto e domenica primo settembre nel centro storico, dove si esibiranno contorsionisti, acrobati, clown, funamboli del calcio, musicisti, attori, mimi, illusionisti, esperti di arti marziali.

"Questa manifestazione - ha commentato Alina Sapinet, assessora al turismo di Aosta - ottiene un consenso sempre maggiore, di anno in anno. Abbiamo avuto ottimi riscontri dal punto di vista turistico". Tra gli artisti in cartellone ci sono: Cronopia (contorsionismo e acrobatica), Andy Spigola (clown), Mencho Sosa (calcio acrobatico), Circobipolar (tessuti aerei), Rasoterra circo (acrobatica), Marco Sereno (illusionismo), Teatro Urubù, Francesco Tripodi (musica), Eteclown (mimo), Madame Lenormand (lettura carte), Angela 'Ang!' Del Boca (musica), John Birks orchestra (musica itinerante), Maestro Ling (arti marziali), Maiafuoco (teatro di figura), Ilaria Ciervo e Martina Bianchini (giocoleria e acrobatica), duo Tempi lenti (circo teatro). Da segnalare sabato sera, a partire dalle 21,30, la Veillà des artistes in vari angoli del centro storico.



