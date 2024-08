Passerella sulla Dora tra Fenis e Nus, approvato l'accordo

La Giunta regionale ha approvato la bozza di convenzione con il comune di Fénis per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla Dora Baltea finalizzata al collegamento della pista ciclabile di Fénis con la stazione ferroviaria di Nus. L''obiettivo è "migliorare la fruibilità e la sicurezza della pista ciclopedonale e potenziare l'offerta turistica del comprensorio".

"A seguito del completamento della pista ciclabile, il Comune di Fénis - spiega l'assessore regionale Davide Sapinet - ha sottoposto all'Amministrazione regionale una richiesta circa la disponibilità a finanziare il progetto di una passerella ciclopedonale intercomunale, riguardante i comuni di Fénis, Nus e Saint-Marcel, con l'impegno di una gestione coordinata e in forma associata di tutte le azioni necessarie, e di quelle ad esse propedeutiche, utili alla realizzazione del progetto, individuando il Comune di Fénis quale capofila. La deliberazione approvata va a sostenere un intervento ritenuto strategico per il miglioramento della fruibilità della pista ciclopedonale, creando una connessione diretta tra la stessa e la stazione ferroviaria di Nus. La nuova infrastruttura è inoltre da ritenersi elemento utile alla sicurezza e alla fruizione della viabilità ciclo-pedonale tra i Comuni della zona, un intervento utile per promuovere i collegamenti attraverso una mobilità sostenibile e rendere gli spostamenti tra i comuni interessati più efficienti e veloci". L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione della passerella è di un milione e 500.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA