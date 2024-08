Quelli che…la Disco, il 29 agosto serata speciale per Cogne

"Quelli che…la Disco: speciale per Cogne" è il titolo dell'iniziativa in programma il 29 agosto in piazza Chanoux, nella località valdostana del Parco nazionale del Parco del Gran Paradiso. L'evento - voluto dall'Amministrazione comunale di Cogne e che sarà presentato il 21 agosto nel Salone Ducale dell'Hôtel de Ville di Aosta - "rientra tra le azioni previste dal Protocollo d'intesa per lo sviluppo di azioni interterritoriali di promozione turistica, sociale, ambientale e trasportistica all'interno dell'area Aosta, Gressan-Pila e Cogne sottoscritto due anni fa dai tre Comuni".

Lo spettacolo - si legge in una nota - "replicherà simbolicamente quello andato in scena ad Aosta a inizio estate, proprio a due mesi di distanza dalla serata dall'alluvione che colpì Cogne, isolandola dal resto della regione, e impedendo, tra l'altro, anche la partecipazione di due storiche discoteche della rinomata località turistica". Per una serata la piazza si trasformerà in una vera e propria 'dance hall', dove si potrà ballare sulle musiche e i ritmi dei grandi successi degli anni '70, '80, '90. Protagonisti saranno gli storici dj dei locali valdostani di quel periodo mentre su un maxischermo rivivranno tutte le discoteche, i disco-bar e i locali che hanno segnato un'epoca tra cui Divina, Lou Ressignon, Boomerang, La Chaumière, Pigalle, Hollywood, Abat-Jour, Les Trompeurs, Statale 26, Compagnia dei Motori, La Luna, Blu Max, Moog's, La Remisa, Help, Liberatutti, La Niche e Sweet Rock Café.

