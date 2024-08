La portata della Dora Baltea mai così alta negli ultimi 30 anni

"La portata media transitata ad Hône, cioè l'ultima stazione di misura sulla Dora Baltea in Valle d'Aosta, è stata di circa 250 metri cubi al secondo, risultando la più alta degli ultimi 30 anni nel mese di luglio".

Lo segnala in un post il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta.

"Dopo le precipitazioni abbondanti di giugno, il mese di luglio 2024 in Valle d'Aosta - si legge - ha fatto registrare precipitazioni sotto la media, con circa 58 millimetri medi sul territorio, a fronte di una media storica del mese di circa 75 millimetri. Le portate transitate nei fiumi e nei torrenti della Valle d'Aosta sono state elevate anche nel mese di luglio, a causa della coda dell'evento alluvionale iniziato a fine giugno e della fusione nivale e glaciale dovuta alle alte temperature della seconda parte del mese".

Il luglio scorso è stato "caldo in Valle d'Aosta, sebbene con valori inferiori rispetto agli ultimi due anni. Alla stazione di Saint-Christophe aeroporto la temperatura media è stata di 24,1 gradi (circa due gradi in più rispetto alla media trentennale di riferimento), con un picco massimo di 37,6 gradi nella giornata di domenica 28 luglio. Nel complesso sono state ben 21 le giornate in cui la temperatura massima ha superato i 30 gradi".





