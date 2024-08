Moni Ovadia lancia l'edizione 2024 di Etetrad

Sarà Moni Ovadia la "stella" dell'edizione 2024 di Etetrad, festival internazionale delle nuove musiche tradizionali che si svolgerà dal 6 al 10 agosto in Valle d'Aosta. Il 6 agosto sarà protagonista di un incontro nel salone ducale del Municipio di Aosta e il 7 agosto di un concerto a Fénis il 7 agosto (ore 21).

Considerata tra i più importanti e acclamati raduni di appassionati di musiche Trad e di sperimentazioni sonore non solo in Europa, la rassegna "continua la sua missione di coniugare la cultura musicale che dalle radici trova sempre nuovi modi di fiorire attraverso la sperimentazione e la ricerca assieme all'intrattenimento e alla scoperta del territorio della Valle d'Aosta, partendo dal maestoso castello di Fénis".

In cartellone 22 esibizioni su quattro palchi diversi. Inoltre al Museo dell'artigianato valdostano di Fénis sarà allestita la mostra "Oltre le 6 corde" a cura del ricercatore e liutaio Valerio Gorla e durante la manifestazione sarà attivo uno stage di danze tradizionali a cura di Maria Soffientino e Andrea Lopomo.

Tra i protagonisti musicali ci saranno i i Violons Volants, i bretoni Startijenn, Patrick Bouffard, star indiscussa della ghironda, i francesi La Machine, Groove Factory, i Trouveur Valdotèn assieme al trio sperimentale Estremìa, i Trimbal, i Ponente Folk Legacy, Grama Tera, Filippo Gambetta "Maestrale", Roger Moure, La Paranza del geco, il duo Claranbaux-Geerinck, Sussurri, Trioblique, Mox e Queyras Factory. L'intero programma sul sito www.etetrad.org.



