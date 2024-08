Caveri incontra Calderoli, "soddisfatto per i sì alle proposte"

L'assessore degli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, Luciani Caveri, ha incontrato ieri a Roma, presso la sede del Senato, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e una sua delegazione, per discutere di temi riguardanti la Regione Valle d'Aosta.

"Esprimo grande soddisfazione - sottolinea l'assessore Caveri - per l'accoglimento da parte del ministro Calderoli delle proposte avanzate nel corso dell'incontro e per l'interesse dimostrato e in generale sulle tematiche legate alla salvaguardia delle zone montane e al mantenimento delle culture minoritarie ivi presenti: la combinazione delle normative legate alla montagna e alla tutela delle minoranze linguistiche costituisce un punto di partenza nonché di forza per superare le problematiche legate allo spopolamento dei territori più marginali".

Nel corso della riunione - fa sapere la Regione in una nota - sono stati trattati temi che riguardano le politiche nazionali per la montagna, come l'iter in corso sul disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e l'atteso decreto annuale per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). La trattazione del Fosmit in sede di Conferenza Stato-Regioni è attesa per il prossimo mese di settembre e potrebbe destinare alla Valle d'Aosta risorse superiori a 5 milioni di euro, da assegnare agli enti locali per il finanziamento di progetti per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna.

L'incontro ha rappresentato anche l'occasione per chiedere il patrocinio del ministero per gli Affari regionali e le autonomie, nonché la partecipazione dello stesso ministro Calderoli, all'appuntamento che gli uffici dell'assessorato stanno organizzando, nelle giornate del 16 e 17 dicembre prossimi, nella valle di Gressoney, per la celebrazione della Giornata internazionale della montagna. "L'appuntamento di dicembre - fa sapere l'assessorato - costituirà un momento di confronto su tematiche legate alla montagna e alle minoranze linguistiche dell'arco alpino nonché sulla legge numero 482 del 1999, recante 'Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche', in considerazione del fatto che nel 2024 ricorre il 25/o anniversario della sua promulgazione".



