Dal 9 all'11 agosto a Chamois torna la quarta edizione del Festival alt(r)i Ascolti: tre giorni di concerti che spaziano dai ritmi latini, al jazz, alla musica antica e a quella della tradizione alpina.

Si parlerà anche di politiche per la montagna con lo scrittore Enrico Camanni e di agroforestazione con il ricercatore Pierluigi Paris. Ci sarà spazio per passeggiare guidate e per uno straordinario spettacolo teatrale.

Ideato e organizzato dall'associazione Insieme a Chamois, con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Comune di Chamois e la direzione artistica di Luciana Galliano, alt(r)i Ascolti torna a testimoniare come "tanto la natura quanto la musica travalichino le barriere culturali e linguistiche attraverso un linguaggio universale. Ancora di più nell'oasi di pace che è a Chamois. Questo, infatti è l'unico comune italiano senza automobili, raggiungibile esclusivamente in funivia o a piedi" spiega Cristiana Marchese, presidente dell'associazione Insieme a Chamois .

Per la prima volta la manifestazione trasloca dalla piazza principale, dove sono in corso interventi di abbellimento e allestisce il suo palco nel Plan des Avaz, accanto al ponte sul torrente Chamois



