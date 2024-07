Mori (Pd), promuovere strumenti di condivisione del potere uomo-donna

"E' fondamentale promuovere gli strumenti finalizzati alla condivisione del potere". Così Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche, intervenuta ieri sera al Salone ducale del comune di Aosta in occasione del primo evento pubblico della Conferenza regionale delle donne democratiche.

"Chiedere - ha sottolineato Mori - di porre la fiducia negli uomini e nelle donne è un atto di pedagogia del pensiero elettorale mosso dall'idea di fondo di promozione del cambiamento. Portare avanti una cultura e una formazione di genere è un vezzo delle donne, ma è la lente femminista attraverso cui ogni decisione politica deve passare. Dobbiamo capire se le scelte compiute sono paritarie, se rafforzano le comunità e la democrazia".

Mori ha toccato anche il tema della differenza tra una leadership femminile e femminista: "La prima centrata sul potere della singola, esalta esclusivamente la soggettività. La seconda è orizzontale, volta a comprendere la pluralità, si fa prossima per affiancare e dare voce a chi non ce l'ha, sostenendo il processo di autodeterminazione. E' questa l'alternativa delle forze progressiste. Le donne portano un pensiero divergente che si inserisce in dinamiche sempre uguali a se stesse, sono acceleratrici di processi democratici".



