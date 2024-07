Le forti piogge di ieri sera in val di Rhêmes hanno provocato una colata detritica, che dal torrente Ergioi ha interessato per un tratto di circa 30 metri la viabilità verso le frazioni più a monte del comune di Rhêmes-Notre-Dame: Pellaud e Thumel. Stamane la strada è stata riaperta a senso unico alternato in attesa di ultimare la pulizia della carreggiata. Non ci sono danni.



