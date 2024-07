Cogne isolata, il 21 luglio la discesa delle 500 auto bloccate

"Domenica 21 luglio è programmata la discesa delle circa 500 auto o mezzi presenti a Cogne e la risalita di quelle che non hanno potuto raggiungere la cittadina ai piedi del Gran Paradiso". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa. Dopo l'alluvione del 29 giugno scorso, l'unica strada che porta a Cogne è stata danneggiata e la località è isolata. Nei giorni seguenti le persone che avevano necessità di rientrare a valle, turisti compresi, sono state evacuate in elicottero, lasciando in paese i propri veicoli. "Il 15 luglio potremo dare informazioni attendibili sui tempi della riapertura della strada all'utenza", ha aggiunto Testolin.

Domenica 14 luglio, dalle 12 alle 17.30, è prevista una finestra di apertura della strada “finalizzata ai rifornimenti e ai servizi di interesse pubblico, come la gestione dei rifiuti, con l’impegno da parte del comune di capire e gestire altri servizi di interesse pubblico, come ad esempio il rifornimento di carburante per il distributore”, ha spiegato il presidente della Regione.

Lunedì 15 luglio inoltre l'amministrazione regionale potrà dare informazioni in merito - ha spiegato Testolin - alla “apertura di una pista nella strada regionale, che potrà passare sopra il chilometro 9+400, che è il secondo tratto interrotto, nella giornata di mercoledì” 17 luglio, “per dare di nuovo la possibilità all’amministrazione di organizzare quei transiti di maestranze legate ai servizi e alle attività lavorative presenti sul territorio Cogne”. Sono infatti in corso i lavori di ripristino della regionale 47, danneggiata in più punti dalle esondazioni, e la creazione di un bypass, una pista sterrata. Resta “la variabile meteo avversa, che potrebbe rallentare gli interventi”, ha commentato Testolin.

Dal punto di vista logistico, domenica 21 luglio i proprietari dei 500 mezzi rimasti bloccati a Cogne saranno accompagnati in paese con autoveicoli che partiranno dall’area del campo sportivo di Aymavilles, la stessa dove sono decollati e atterrati gli elicotteri durante l’evacuazione di 1.798 persone nei primi giorni del post-alluvione. A seconda dei casi, durante le finestre di apertura dei prossimi giorni sarà usata la strada regionale in corso di ripristino (14 luglio, 21 luglio) o la pista sterrata a monte (17 luglio).

Oggi pomeriggio le strutture regionali, durante una riunione, hanno programmato i primi passi per portare Cogne fuori dall’isolamento, sopraggiunto all'avvio della stagione turistica estiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA