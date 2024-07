Un tunnel per autoveicoli tra Cogne e Pila, mozione Lega Vda

L'avvio di uno studio per la realizzazione di un'infrastruttura veicolare permanente trasformando il tunnel minerario da Cogne ad Acque Fredde: è quanto chiede una mozione depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste. "È di tutta evidenza - spiega Luca Distort, primo firmatario della mozione - che in caso di problemi alla strada regionale 47, l'isolamento di Cogne non può essere superato unicamente con misure emergenziali che consentono lo spostamento delle persone e l'approvvigionamento di beni ma che, tuttavia, non permettono il transito veicolare. Le persone evacuate a seguito dell'alluvione che ha colpito il Comune di Cogne hanno dovuto infatti lasciare lì i loro mezzi, con tutti i problemi che questo comporta".

Attualmente - sottolinea la Lega Vda - esiste già un'infrastruttura, la galleria del Drink, che è in disuso da anni, ma che potrebbe essere la traccia per la realizzazione di una strada carrabile vera e propria. "La strada veicolare - continua Distort - sarebbe una soluzione più funzionale e definitiva rispetto alla continua manutenzione della SR 47 e della stabilizzazione dei rispettivi versanti. Inoltre, l'ipotesi di un tunnel carrabile non sarebbe alternativa al collegamento funiviario Aosta/Pila/Cogne, proposta condivisa dalla Lega sin dal 2015, poiché i due collegamenti assolverebbero a funzioni diverse".



