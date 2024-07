Torna l'Aosta-Becca di Nona, "numeri da record"

Sarà un'Aosta-Becca di Nona da record. Sono numeri (non ancora definitivi) mai raggiunti prima quelli dell'edizione 2024 della manifestazione che porta il nome della montagna che troneggia su Aosta. Saranno oltre 2.300 i partecipanti, adulti, ragazzi e bambini che coloreranno i sentieri di Charvensod, parte della ciclabile di Aosta e il BeccaVillage di Plan Félinaz. Tre gare, altrettanti appuntamenti senza l'assillo del cronometro.

Dal 17 al 21 luglio, torna l'Aosta-Becca di Nona, una gara che nel tempo è diventata un'autentica festa, mescolando sport e tradizioni. "Abbiamo trasformato una gara storica che abbiamo ereditato in una prova di respiro internazionale - dice Laurent Chuc, vicesindaco di Charvensod e organizzatore dell'evento -, vedere questi numeri per noi è un sogno che abbiamo inseguito anno dopo anno. Come organizzazione fa piacere coinvolgere più persone possibile, al di là dell'aspetto puramente agonistico". La novità di quest'anno è rappresentata dalla 'Becca Night', una competizione a coppie, che coinvolgerà 102 squadre, che si sfideranno sul sentiero '102' che porta all'Eremo di San Grato.

I pettorali per la prima edizione sono andati a ruba e la prova scatterà mercoledì 17 luglio alle 19,30. "Abbiamo proposto qualcosa di veramente nuovo - dice André Comé, presidente dell'Asd Becca di Nona 3142 - ed è stata la mossa vincente. I pettorali sono andati subito esauriti".

Domenica 21 luglio alle 8,30, partirà invece la gara regina della manifestazione con l'ascesa alla Becca di Nona che vedrà ai nastri di partenza Nadir Maguet, alla ricerca della prestazione cronometrica. Proveranno a tenere il suo passo Massimo Farcoz, Andrea Rostan, il francese Julien Michelon, Mathieu Brunod, i gemelli Fabin e Sébastien Guichardaz e Jacques e Didier Chanoine. Al femminile, sarà sfida tra Corinna Ghirardi, Sabrina Bendotti, Francesca Travi, Lisa Borzani, Emilie Collomb, Gloriana Pellissier e Noemi Junod.

Alla stessa ora partirà anche l’Aosta-Comboé, che René Cunéaz che sarà l’uomo da tenere d’occhio, mentre alle 8,45 toccherà alla Montée des Gourmands, che abbina sport, folklore e degustazione di prodotti tipici valdostani. Nei giorni precedenti, giovedì 18 luglio alle 18, ci sarà la 'Festa dello Sport' al BeccaVillage, mentre venerdì 19 luglio alle 19 scatterà la BeccaPink, con oltre mille persone impegnate nella passeggiata da località Tzamberlet al BeccaVillage.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA