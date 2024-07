Massimo Lattanzi aderisce a Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia Valle d'Aosta comunica "l'avvenuta iscrizione al Partito da parte di Massimo Lattanzi", ex coordinatore regionale di Forza Italia.

"Aderisco con entusiasmo e convinzione - dichiara Lattanzi - al progetto politico di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni per la nazione e per la Valle d'Aosta. Con piacere mi riunisco ad Alberto Zucchi, a cui mi lega un profondo rapporto politico di fiducia e amicizia vissuto in tanti anni nel centrodestra unito e che auspico possa trovare, proprio nell'unità del centrodestra valdostano, la forza utile alle grandi riforme che questa Regione dovrà affrontare per essere sempre di più libera, autonoma e pienamente integrata nel contesto nazionale ed europeo".

"Sono felice di accogliere nel nostro Partito Massimo, che rappresenta la storia del centrodestra in Valle d'Aosta fin dalla prima ora", dice Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta. "Sono certo - aggiunge - che la sua esperienza politica e il suo fattivo contributo organizzativo saranno molto preziosi per rafforzare il nostro Partito e per raggiungere quegli obiettivi di cambiamento che, insieme a tutto il centrodestra, ci siamo prefissi di raggiungere in vista delle importanti sfide elettorali che ci attendono".



