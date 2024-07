Appello Traforo del Monte Bianco, "attenzione a code estive"

"Le vacanze estive sono il periodo più trafficato dell'anno per il Traforo del Monte Bianco. Nel 2023, in alcuni giorni di luglio e agosto sono transitati nel tunnel fino a 9.400 veicoli, il doppio rispetto alla media abituale. I primi grandi flussi di vacanzieri sono attesi a partire da inizio luglio, in direzione dell'Italia. Questo afflusso può comportare lunghi tempi di attesa. Occorre quindi preparare al meglio il proprio viaggio". E' l'appello lanciato dal Traforo del Monte Bianco alla vigilia delle partenze per le vacanze d'estate.

"Per limitare i tempi di attesa - si legge in una nota - vengono messi a disposizione alcuni strumenti, che consentono di consultare le condizioni del traffico in tempo reale e pianificare il proprio viaggio in base alle previsioni di traffico. Questi strumenti individuano le ore rosse o nere, in modo da poterle evitare. A livello operativo, inoltre, la società di gestione del Traforo si impegna ad adottare ogni misura utile per limitare il disagio per il cliente in coda (distribuzione di acqua sui piazzali) e per ottimizzare le operazioni al pedaggio al fine di ridurre i tempi di attesa (rinforzo del personale di esazione, prepagamento dei mezzi pesanti che necessitano di accompagnamento in convogli)".

Per avere informazioni sui tempi di attesa sono disponibili l'applicazione Tmb Mobility, le webcam e i siti della struttura.

Si possono infine conoscere le previsioni di traffico, ora per ora, con numerose settimane di anticipo sempre sui siti www.tunnelmb.net e www.atmb.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA