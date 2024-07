Dal primo luglio il tenente Pasquale Basso è stato assegnato al Gruppo di Aosta della guardia di finanza come comandante della sezione operativa, in sostituzione del tenente Noemi Bernardi, trasferito ad altro incarico alla sede di Roma. Lo ha comunicato la guardia di finanza. "Di origini salernitane, 25 anni, il tenente Basso - si legge in una nota - ha frequentato dal 2019 l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, laureandosi in giurisprudenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA