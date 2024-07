Albergatore Cogne, "non possiamo permetterci apertura strada ad agosto"

"Non possiamo permetterci una riapertura della strada tra un mese. Speriamo in un'apertura molto più veloce. Neanche dopo l'alluvione del 2000 la strada, che era stata distrutta dall'esondazione, è stata chiusa così tanto tempo. Altrimenti la stagione turistica è compromessa.

Aprire a metà agosto vuol dire perdere il 90% dell'incasso". Lo ha detto Andrea Celesia, albergatore ed ex assessore di Cogne, in merito alla situazione del paese valdostano colpito dall'alluvione dello scorso fine settimana.

"Confidiamo nella forza della regione e della protezione civile, nella determinazione del nostro popolo di montagna, per poter aprire la strada entro fine luglio. Almeno in fase provvisoria, almeno un passaggio. Non ci diamo per vinti, abbiamo fiducia in questa valle come sta dimostrando l'operazione in corso per trasportare quasi 2.000 turisti a valle con l'elicottero".





