Dazi, la Cogne acciai speciali non rinnova dei contratti a termine

La Cogne acciai speciali ha anticipato ai sindacati che non rinnoverà dei contratti a termine in scadenza. I numeri non sono stati ancora ufficializzati, ma da fonti qualificate si apprende che al momento potrebbero essere una decina i dipendenti coinvolti. A pesare sono soprattutto i dazi Usa al 25% sull'acciaio scattati il 12 marzo scorso. Per discutere della questione, è in calendario per venerdì prossimo un incontro tra l'azienda - che dal dicembre 2022 fa parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa - e i rappresentanti territoriali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Savt industrie.

Intanto dal 24 al 28 marzo scorso è stata ferma l'acciaieria, con la colata continua: l'azienda siderurgica infatti ha già iniziato a usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria della durata di 13 settimane, da lunedì 24 febbraio fino al 25 maggio prossimo, chiesta per 500 dipendenti, su un totale di 1.234.



