Rassemblement Valdôtain, aperti a nuove collaborazioni

"Ritenendo quanto mai necessario promuovere ogni azione utile a favorire l'avvio di una reale fase di riforma del nostro modello amministrativo e di governo, in sintesi dell'applicazione della nostra Autonomia speciale" Rassemblement Valdôtain "intende promuovere e sviluppare forme di collaborazione con altre esperienze politiche valdostane che condividano però i valori federalisti, liberali, conservatori e l'importanza di tutelare e valorizzare la nostra identità, includendo la salvaguardia delle nostre radici cristiane e delle nostre specificità linguistiche e culturali, nonché la difesa delle libertà individuali e collettive contro ogni forma di omologazione". E' quanto si legge nella Risoluzione finale approvata dall'Assemblea generale degli iscritti di Rassemblement Valdôtain, con la quale è stata stabilita la linea politica.

Alla guida del Movimento sono stati confermati Davide Bionaz, quale Presidente, Stefano Aggravi, alla carica di Segretario politico, e Roberto Luboz, come Segretario amministrativo.

L'ulteriore composizione della Segreteria si completa con: Dennis Brunod (in rappresentanza del gruppo consiliare), Luca Champion (responsabile del gruppo giovanile), Claudio Dalle, Martina Lombard, Laura Menzio e Yulia Yuzvikova.



