Frontdoc, al via tavoli di lavoro per un festival partecipato

Frontdoc, il festival del cinema di frontiera che si terrà dal 26 ottobre al 4 novembre ad Aosta, lancia la call for entry 'Fd partecipa' per coinvolgere amici, appassionati e cinefili nella programmazione di una sezione di eventi dell'edizione 2024.

Nell'ottica di una maggiore inclusività e del coinvolgimento della comunità locale nelle attività del festival, Frontdoc apre la 14/a edizione alla cittadinanza valdostana sin dalle fasi progettuali per accogliere e condividere idee, punti di vista e opinioni. Con la nascita dei tavoli di lavoro per un festival partecipato, sarà possibile prendere attivamente parte ai processi di brainstorming e concretizzazione di eventi del festival.

Chiunque voglia fare parte del gruppo di programmazione 'Fd Partecipa' può candidarsi: saranno previste diverse riunioni durante l'estate, in modalità online e in presenza, per individuare temi e ospiti per la prossima edizione del festival.

Per iscriversi o per ricevere ulteriori informazioni, è possibile scrivere a festival@frontdoc.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA