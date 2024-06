Il 6 luglio scattano i saldi estivi in Valle d'Aosta

Scattano il 6 luglio i saldi estivi in Valle d'Aosta. L'invito di ConfCommercio è di "approcciare i saldi in modo positivo e rilassato per riassaporare il rapporto anche umano con il commerciante sotto casa". "Mantenere e creare clientela - commenta Francesco Napoli, presidente Federazione Moda Confcommercio VdA - è la missione di ogni attività commerciale e l'assistenza post vendita è fondamentale anche sui prodotti acquistati nei saldi. Approcciamoci con ottimismo a questi saldi nei confronti delle attività commerciali che a causa delle condizioni meteo degli ultimi mesi si ritrovano con magazzini particolarmente forniti e a disposizione della clientela. I negozi di vicinato sono di vitale importanza contribuendo a rendere vive ed illuminate le nostre città. Sottolineo infine che i saldi rappresentano un momento sempre atteso per residenti ma anche per i turisti".



