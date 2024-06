Maltempo, allerta gialla in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla per rischio forti temporali valido da oggi pomeriggio fino a domani. 'Le precipitazioni a carattere temporalesco possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, edifici e attività antropiche e generare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari'', si legge nel bollettino.

Inoltre, saranno continuamente monitorati i livelli di innalzamento delle acque dalla Dora Baltea, dovute non solo alle piogge ma soprattutto alla fusione della neve in quota.



