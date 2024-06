Claudio Latino confermato presidente del Csv Valle d'Aosta

Claudio Latino è stato confermato presidente del Csv Valle d'Aosta. Lo ha deciso il Consiglio direttivo nominato dall'Assemblea. Resterà in carica per il quadriennio 2024-2028. "Sono davvero onorato del sostegno e dell'affetto che le organizzazioni socie mi hanno tributato, personalmente, ma anche attraverso il voto. È un risultato che mi dà grande carica per rispondere alle esigenze del volontariato e provare a realizzare i sogni tanto coltivati che renderebbero giustizia al ruolo, indispensabile e prezioso, svolto dai volontari in Valle d'Aosta" ha commentato Claudio Latino. Vicepresidente sarà Severino Cubeddu mentre gli altri consiglieri sono Valentina Bruno, Barbara Guglielmino, Cristiano Pivato, Antonio Scandariato e Alessia Gasparella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA