Autonomia, Manes "un percorso ancora da completare"

"Un'astensione doverosa e strategica. E' un percorso ancora da completare". Così il deputato valdostano Franco Manes ha commentato il suo voto alla Camera in merito al ddl sull'Autonomia differenziata. "Come rappresentante di una regione a statuto speciale - ha detto - non posso essere contrario per principio, a una riforma che conferisce maggiori competenze alle Regioni e quindi agli enti locali , incrementando la responsabilità nella gestione dei territori, il che può e deve portare a buone pratiche di governo. Tuttavia, questa riforma necessita ancora di ulteriori passaggi tecnici, amministrativi e politici, essenzialmente per prevenire eventuali disparità territoriali, valutando accuratamente le risorse necessarie e disponibili per l'attuazione concreta della riforma e per definire i criteri dei Livelli minimi prestazionali (Lep). È cruciale chiarire questi aspetti prima di procedere con le intese tra le Regioni a Statuto ordinario e lo Stato''. "L'astensione è motivata dal fatto che la Valle d'Aosta, come altre Regioni a statuto speciale - ha proseguito - ha intrapreso un percorso finalizzato a migliorare e riformare le prerogative e le competenze statutarie. Questo processo necessita quindi di definizioni più precise e di un dialogo continuo"



