Autonomia, Vda Aperta "astensione di Manes è uno schifo"

"L'astensione di Manes (l'unica in parlamento) sull'autonomia differenziata è uno schifo. L'Union valdotaine si rende complice della secessione dei ricchi promossa dalla Lega e del baratto sul premierato voluto dalla Meloni. Il Pd locale che ha sostenuto la candidatura di Manes continua a tacere, pur di mantenere la poltrona in Giunta regionale. Sta a noi, alle cittadine e ai cittadini, alla società civile difendere la Costituzione e l'unità della Repubblica". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta in merito alla riforma dell'Autonomia differenziata approvata dal Parlamento.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA