Bertschy, "la Réunion dà stabilità alla maggioranza"

La ricomposizione dell'area autonomista sancita dal congresso straordinario dell'Union valdôtaine di ieri è "un segnale molto positivo, che si va a concretizzare nel corso di una legislatura, dando stabilità alla maggioranza". Lo ha detto l'assessore Luigi Bertschy a margine della conferenza stampa in cui la giunta regionale ha illustrato i suoi principali provvedimenti. Si tratta, ha aggiunto, di "un lavoro che unisce le forze e dà la possibilità di guardare al futuro con una visione politica di insieme, che è in controtendenza rispetto a ciò che sta succedendo in casa d'altri. Abbiamo cercato di lavorare per unire, per dare sempre maggiore concretezza all'azione amministrativa e allo stesso tempo per dare la possibilità di lavorare insieme sul piano progettuale e sulle questioni politiche".

"E' sicuramente un passaggio importante per quanto ci concerne", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin.

"Rafforzerà - ha aggiunto - un percorso amministrativo che per quanto ci concerne era già ben avviato da subito. La collaborazione partitica oltre che politica era già avviata e questo non può che fare del bene alla stabilità e all'identificazione di un percorso comune, che è quello poi auspicato anche con gli alleati".



