Testolin e Grosjacques, "Ramires lascia un vuoto incolmabile"

Giovanni 'Nino' Ramires "ha rappresentato per decenni un punto di riferimento delle due ruote, portando il Giro della Valle a livello internazionale, e lavorando quotidianamente con grande passione e professionalità.

Una persona di una grande umanità, vera e passionale, che ha sempre anteposto il ciclismo alla sua vita privata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo e di tutto lo sport valdostano". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, esprimono il cordoglio della giunta regionale per la scomparsa dello storico dirigente del mondo del ciclismo valdostano, figura di spicco per decenni del Giro ciclistico della Valle d'Aosta.

"La Valle d'Aosta - dichiarano -. dice addio a un dirigente di lungo corso, una persona appassionata di ciclismo e dello sport a 360 gradi".

La giunta regionale esprime "tutta la vicinanza alla moglie Rina e ai figli Tiziana, Fabio e Roberto".



