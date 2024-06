Aosta, scoppia polemica su francobollo dedicato a Foschi

Scoppia la polemica ad Aosta sul francobollo di Poste Italiane per ricordare Italo Foschi, "organizzatore dello squadrismo a Roma, fedele a Mussolini, fino alla Repubblica di Salò e al tempo dei terribili eccidi delle brigate nere e delle SS naziste". "Indignata" la maggioranza comunale (Union valdotaine, Alliance valdotaine, Progetto civico progressista): "Mentre viene commemorato l'omicidio di Giacomo Matteotti a 100 anni dalla sua scomparsa, Poste italiane ha emesso un francobollo per ricordare Italo Foschi. Sconcerta ricordare che fu anche fermo e aperto sostenitore della legittimità dell'omicidio del coraggioso deputato socialista, ucciso brutalmente da squadristi fascisti per le sue idee e le sue aperte denunce. Condanniamo quindi questo atto provocatorio da parte del Governo".

"L'uscita di questo francobollo - prosegue la nota - è un'offesa alla memoria del deputato socialista e di tutti gli antifascisti che hanno difeso con la loro vita gli ideali di libertà e democrazia. Come maggioranza del Comune di Aosta, ci opponiamo fermamente a questa iniziativa esortando i cittadini e le cittadine a fare lo stesso per difendere quegli stessi valori, chiedendo che venga bloccata immediatamente la distribuzione del francobollo".



