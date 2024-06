Ridotte del 20% le rette per gli asili nido

La Giunta regionale ha approvato il Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno ai servizi per la prima infanzia e le azioni del Piano operativo annuale (Poa), contenente le azioni previste nel Piano per la salute e il benessere sociale. Lo ha comunicato l'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali. "Abbiamo ridotto del 20% a favore delle famiglie - spiega l'Assessore Carlo Marzi - le rette dei servizi per la frequenza dei bambini agli asili nido e a spazi gioco. Si tratta di un aiuto concreto che rende gli asili nido più accessibili a tutte le famiglie. La riduzione delle rette rappresenta un segnale che, unito ad altre misure regionali che affermano la centralità della famiglia, può anche contribuire a rallentare il preoccupante processo di denatalità in atto".

Il Piano prevede, in accordo con il Cpel, importanti risorse aggiuntive a favore degli enti locali per la promozione e il sostegno ai servizi, "nell'ottica di garantire sempre più pari opportunità, inclusione sociale e l'accesso a un'educazione di qualità fin dalla prima infanzia. Inoltre sono state approvate le azioni del Piano operativo annuale nel quale, sempre in ambito di servizi per i minori, si garantiscono risorse e criteri per la copertura dei costi di assistenza dei minori con disabilità che partecipano ai servizi ludico ricreativi organizzati dagli enti locali.



