Cambiamento climatico, Vda sigla accordo con Arpa e PoliTo

La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la bozza di accordo di collaborazione con Arpa Valle d'Aosta e il Politecnico di Torino per la realizzazione di uno studio sugli "Strumenti di governance per la comprensione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico" nell'ambito del Progetto "SeTe", finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/2027. Il progetto si propone di "rafforzare la governance transfrontaliera dell'acqua" e "promuovere azioni che possano contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rispetto al territorio e alla sua biodiversità, favorendo il coinvolgimento della popolazione nella logica della pianificazione partecipata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA