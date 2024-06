Europee in Valle d'Aosta, Zucchi "risultato storico"

"Esprimo grande soddisfazione per il risultato conseguito alle elezioni europee in Valle d'Aosta dove Fratelli d'Italia è diventato primo Partito, un dato da molti ritenuto impossibile. Questo è un risultato storico in questa regione grazie alla capacità ed al consenso determinanti del nostro Presidente Giorgia Meloni che dopo aver conquistato politicamente l'Italia ha conquistato ora anche la Valle d'Aosta". Così Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia commenta il risultato delle elezioni europee nella regione alpina.

"Sottolineo il risultato complessivo delle forze di centrodestra - prosegue - che insieme superano nettamente il 41% dei consensi che potenzialmente rappresentano l'unica alternativa per il governo regionale futuro. Bisogna però essere realisti e considerare questo risultato nel suo contesto come sempre avviene tra diversi tipi di elezione. Ciò ci sprona a intensificare gli sforzi sul territorio per essere in grado il prossimo anno di dare un valore al risultato conseguito oggi".

