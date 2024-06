Morto sul Cervino, "precipitato per centinaia di metri"

E' precipitato per centinaia di metri lungo la parete est del Cervino Luca Bernini, l'istruttore del Cai che ha perso la vita sulla "Gran Becca". Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale di Sion la vittima era assieme a un compagno di cordata: "Verso le 8, dopo aver raggiunto una quota di circa 4.050 metri, i due si sono infilati gli sci e hanno iniziato la discesa. Durante questa fase, per ragioni che le indagini dovranno accertare, uno di loro ha perso l'equilibrio ed è caduto per diverse centinaia di metri. Il suo compagno di cordata ha immediatamente allertato i servizi di emergenza che, giunti prontamente sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dello sciatore". La Procura della Repubblica, in collaborazione con la Polizia cantonale, ha aperto un'inchiesta.



