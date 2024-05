Donazione sangue, accordo tra Cogne Acciai Speciali e Avis

Avviare azioni comuni di sensibilizzazione sul tema delle donazioni del sangue all'interno dell'azienda siderurgica: è l'obiettivo di un protocollo d'intesa siglato tra Cogne Acciai Speciali e Avis Vda. "Siamo la prima azienda privata in Valle d'Aosta ad aver siglato un protocollo d'intesa con un'associazione - commenta Monica Pirovano, direttore generale di Cogne Acciai Speciali - che si occupa di promuovere la donazione del sangue. Riteniamo che anche il mondo dell'industria si debba impegnare in questo genere di attività, non solo per solidarietà, partecipazione sociale e vicinanza alla comunità, ma anche per dare il buon esempio". Aggiunge Ilaria Fadda, direttore risorse umane di Cogne Acciai Speciali: "Con questo protocollo ci impegneremo a diffondere l'importanza del dono periodico del sangue e anche a promuovere un sano stile di vita e la tutela al diritto alla salute, che per Cogne Acciai Speciali è fondamentale e particolarmente attenzionato".

"Si tratta di una nuova intesa volta a promuovere il dono del sangue e i valori dell'associazionismo. La collaborazione con la Cogne Acciai Speciali vuole ampliare la cultura della donazione e soprattutto la sensibilizzazione verso gesti di solidarietà all'interno dell'azienda. Con questo protocollo ci impegniamo anche a prevedere momenti ed eventi capaci di suscitare l'interesse dei cittadini, oltre che poter costituire un gruppo Avis Cogne Acciai Speciali capace di diffondere la cultura del dono all'interno dell'Azienda stessa" conclude la presidente Avis regionale, Ingrid Brédy



